Chi è Simone Avincola Sanremo Giovani 2021: Età, Goal!, Ex Rider e Instagram

Avincola, vero nome Simone Avincola, è un giovane cantautore di origini romane di 34 anni, concorrente di Sanremo Giovani Sezione Nuove Proposte. Avincola approda all'Ariston dopo aver vinto AmaSanremo: Avincola ha portato la sua canzone dal titolo "Goal!" alla finale del 17 dicembre ed è riuscito ad aggiudicarsi un posto per il 71° Festival di Sanremo 2021.

Chi è Avincola?
Nome: Simone Avincola
Nome d'arte: Avincola
Data di nascita: 1986
Età: 34 Anni
Segno zodiacale: Informazione non disponibile
Professione: Cantautore
Luogo di nascita: Roma
Altezza: Informazione non disponibile
Peso: Informazione non disponibile

