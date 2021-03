Chi è il Francesco Paolo Figliuolo nuovo commissario | il curriculum

Leggi su ultimora.news

(Di martedì 2 marzo 2021), a partire dall'1 marzo, è ilstraordinario per l'emergenza Covid 19. Prende il posto di Domenico Arcuri. Assieme alcapo della Protezione Civile Fabrizio Curcio, entra in azione nel momento in cui occorrerà uno sforzo significativo a livello organizzativo e strategico per velocizzare il processo di vaccinazione. Chi èe dove é natoè nato a Potenza l'11 luglio 1961. Oggi vive a Torino con la moglie ed ha due figli. Uno, secondo quanto riporta La Stampa, ha scelto di intraprendere la carriera militare, l'altro è invece avvocato. Le sue passioni principali sono la lettura e lo sport. ...