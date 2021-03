Chi è Gio Evan Sanremo 2021 | Biografia Poeta | Età | Instagram | Testo Arnica e Tenda

Leggi su chiecosa

(Di martedì 2 marzo 2021) Gio, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è uno scrittore,e cantautore italiano di 32 anni. Ha all’attivo 3 romanzi e 2 album, è uno dei 26 artisti in gara della categoria Big delFestival di, in concorso con il brano. Chi è Gio? Nome: Giovanni Giancaspro Nome d’arte: GioSegno Zodiacale: Toro Età: 32 anni Data di nascita: 21 aprile 1988 Luogo di nascita: Molfetta(BA) Professione: scrittore,, cantautore Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: ha due grandi tatuaggi uno sul polpaccio destro e l’altro sull’avambraccio ProfiloUfficiale: @gioSito ufficiale: gio.it Canale You Tube: Gio...