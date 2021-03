Chi è Folcast, tra i giovani a Sanremo 2021: età, foto, canzoni, vita privata (Di martedì 2 marzo 2021) Folcast, al secolo Daniele Folcarelli, è un giovane e già affermato cantautore romano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Il giovane cantautore romano Folcast è in gara da stasera a Sanremo con il brano “Scopriti” e sarà in tour nei principali club italiani dall’11 novembre 2021. Ecco tutto quel che c’è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 2 marzo 2021), al secolo Daniele Folcarelli, è un giovane e già affermato cantautore romano. Ecco tutto quel che c’è da sapere su di lui. Il giovane cantautore romanoè in gara da stasera acon il brano “Scopriti” e sarà in tour nei principali club italiani dall’11 novembre. Ecco tutto quel che c’è L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

IlContiAndrea : #Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: #Avincola, #ElenaFaggi, #Folcast e Gaudiano. Solo due p… - Italia_Notizie : Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano - clikservernet : Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano - Noovyis : (Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano) Playhitmusi… - GossipItalia3 : Chi è Folcast, vita privata e carriera: tutto sul cantautore romano #gossipitalianews -