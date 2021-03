Chi è Dimartino | il finissimo intellettuale del Festival di Sanremo

(Di martedì 2 marzo 2021) Antonio, nato a Palermo nel 1982, è un musicista e un autore di canzoni. Fin dall’esordio nel 2010 con l’album “Cara maestra abbiamo” ha sceltocome nome della band di cui fanno parte anche Angelo Trabace al pianoforte, Giusto Correnti alla batteria e Simona Norato alla chitarra.: tra musica e parole Nel 2012 esce il suo secondo album “Sarebbe bello non lasciarsi mai ma abbandonarsi ogni tanto è utile”, per la critica fra le migliori uscite discografiche dell’anno. Nel 2015 pubblica il disco “Un paese ci vuole”, concept album sul concetto di paese, liberamente ispirato a “La luna e i falò” di Cesare Pavese, in cui scrive a quattro mani con Francesco Bianconi dei Baustelle la canzone “Una storia del mare” e duetta con Cristina Donà nel brano “I calendari”. La parentesi letteraria e la ...

corrmezzogiorno : #Palermo Chi vincerà a Sanremo? Colapesce e Dimartino già lo sanno | Video Gli altri si... - odetotj : ringrazio chi ha fatto questa scaletta per avermi donato la possibilità di fare pausa pipì dopo colapesce dimartino - besidehs : Ma chi cazzo è colapesce dimartino e perchè è nei big - Ilsolito_In : Arisa, Colapesce & Dimartino, Francesca Michielin, Max Gazzè sono i cantanti in gara stasera che preferisco. Io com… - moneypuntoit : ?? Sanremo 2021, chi sono Colapesce e Dimartino: biografia e canzoni ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Chi Dimartino

Insomma, tagliamo corto:si esibisce stasera 2 marzo sul palco del Teatro Ariston di Sanremo? ...i 13 Big della prima serata in ordine di scaletta Arisa - "Potevi fare di più" Colapesce e...E non vuol dire ignorarepurtroppo è fermo", svela Amadeus amplificando così l'appello alla ... le attese esibizioni della prima metà dei Big, in questo ordine: Arisa, Colapesce, Aiello, ...Dimartino sale sul palco dell'Ariston con Colapesce, portando con "Musica leggerissima" un'intesa precisa ed efficace tra suoni e parole.Tutto su Colapesce: età, altezza, dove seguirlo su Instagram, fidanzata e testo della canzone in gara a Sanremo 2021.