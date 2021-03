Chi è Avincola? Vita privata, carriera, Sanremo Giovani e Instagram (Di martedì 2 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su Avincola, dall’età, Vita privata, alla carriera, a Sanremo Giovani, a dove seguirlo sui social e Instagram. Chi è Avincola Nome e Cognome: Simone AvincolaData di nascita: 23 giugno 1987Luogo di Nascita: RomaEtà: 33 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CancroProfessione: cantautoreFidanzata: Avincola ha una fidanzata di nome GiudittaTatuaggi: non ha tatuaggi L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 2 marzo 2021) Tutto quello che c’è da sapere su, dall’età,, alla, a, a dove seguirlo sui social e. Chi èNome e Cognome: SimoneData di nascita: 23 giugno 1987Luogo di Nascita: RomaEtà: 33 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: CancroProfessione: cantautoreFidanzata:ha una fidanzata di nome GiudittaTatuaggi: non ha tatuaggi L'articolo proviene da Novella 2000.

IlContiAndrea : #Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: #Avincola, #ElenaFaggi, #Folcast e Gaudiano. Solo due p… - Italia_Notizie : Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano - clikservernet : Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano - Noovyis : (Sanremo 2021, ecco chi sono i Giovani in gara questa sera: Avincola, Elena Faggi, Folcast e Gaudiano) Playhitmusi… - GossipItalia3 : Chi è Avincola, vita privata e carriera: tutto sul giovane cantautore italiano #gossipitalianews -