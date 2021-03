Cherry, storia di innocenze perdute e umanità ritrovate (Di martedì 2 marzo 2021) di Andrea Giordano Un uomo senza nome, di cui conosciamo solo la città (Cleveland) e l’età (23 anni), passeggia, fugge da qualcosa, forse da se stesso, ma prova a liberarsi, e questa volta, per farlo, deve davvero togliersi la maschera. È il prologo di Cherry, la nuova sfida cinematografica dei fratelli Russo, Anthony e Joe (anche loro originari dell’Ohio), che dal successo record targato Marvel Cinematic Universe, Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (quasi sei miliardi di dollari d’incasso nel mondo con questi tre titoli), ci regalano adesso un’opera cruda, autoriale, piena di sfumature (in onda dal 12 marzo su Apple Tv +), per raccontare la genesi di un personaggio (dal 2002 al 2021), diviso tra amore, guerra, dipendenze e rapine in banca. Tratto dal libro semi-autobiografico di Nico Volker (scarcerato nel 2019), il film prova dunque a riportarci ... Leggi su wired (Di martedì 2 marzo 2021) di Andrea Giordano Un uomo senza nome, di cui conosciamo solo la città (Cleveland) e l’età (23 anni), passeggia, fugge da qualcosa, forse da se stesso, ma prova a liberarsi, e questa volta, per farlo, deve davvero togliersi la maschera. È il prologo di, la nuova sfida cinematografica dei fratelli Russo, Anthony e Joe (anche loro originari dell’Ohio), che dal successo record targato Marvel Cinematic Universe, Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame (quasi sei miliardi di dollari d’incasso nel mondo con questi tre titoli), ci regalano adesso un’opera cruda, autoriale, piena di sfumature (in onda dal 12 marzo su Apple Tv +), per raccontare la genesi di un personaggio (dal 2002 al 2021), diviso tra amore, guerra, dipendenze e rapine in banca. Tratto dal libro semi-autobiografico di Nico Volker (scarcerato nel 2019), il film prova dunque a riportarci ...

