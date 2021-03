Che ci stupisca adesso con la sua competenza! (Di martedì 2 marzo 2021) “Cumannari è megghiu ca futtiri” ovvero, e chiedo venia per la mia frequente dialettofilia, “Comandare è meglio che fottere”, recita un proverbio siciliano. Esso significa che i poveri, cui è precluso comandare, possono solo fottere (nell’accezione più restrittiva e cioè congiungersi nel rapporto sessuale), mentre i ricchi, detentori del potere, comandano e fottono a piacimento (nell’accezione più ampia). Sarà questa la causa primaria che ha sempre spinto e tuttora spinge l’essere umano a fare parte dell’élite che comanda? Non ci è dato saperlo, ma – tranne rare eccezioni – possiamo dedurre che lo stimolo della lotta per il potere sia: la frenesia di comandare e di prevalere sull´avversario. E lotte di potere accadono da che mondo è mondo, quotidianamente e in ogni dove. A tal uopo ci piace ricordare il pensiero del sociologo tedesco Max Weber: “Il potere è la capacità di ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 2 marzo 2021) “Cumannari è megghiu ca futtiri” ovvero, e chiedo venia per la mia frequente dialettofilia, “Comandare è meglio che fottere”, recita un proverbio siciliano. Esso significa che i poveri, cui è precluso comandare, possono solo fottere (nell’accezione più restrittiva e cioè congiungersi nel rapporto sessuale), mentre i ricchi, detentori del potere, comandano e fottono a piacimento (nell’accezione più ampia). Sarà questa la causa primaria che ha sempre spinto e tuttora spinge l’essere umano a fare parte dell’élite che comanda? Non ci è dato saperlo, ma – tranne rare eccezioni – possiamo dedurre che lo stimolo della lotta per il potere sia: la frenesia di comandare e di prevalere sull´avversario. E lotte di potere accadono da che mondo è mondo, quotidianamente e in ogni dove. A tal uopo ci piace ricordare il pensiero del sociologo tedesco Max Weber: “Il potere è la capacità di ...

