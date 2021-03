Centri Commerciali Aperti ma Scuole Chiuse, L’Indignazione di Vacca: L’Istruzione non è un’Attività che si può Ristorare (Di martedì 2 marzo 2021) Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio, Gianluca Vacca, protesta contro la chiusura delle Scuole. “É impensabile che si sacrifichi ancora una volta la didattica in ... Leggi su youreduaction (Di martedì 2 marzo 2021) Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in commissione Cultura a Montecitorio, Gianluca, protesta contro la chiusura delle. “É impensabile che si sacrifichi ancora una volta la didattica in ...

JeanDanton3 : @Vulcanelios Tutti ammucchiati nei centri commerciali. Ma niente cinema... - martamacbeal : @ItalianPolitics @qn_giorno ma come si può legare chiusura scuole a chiusure negozi e centri commerciali? Io la tro… - sandra06464030 : RT @gaetano_6: @matteosalvinimi Invece di continuare a dire corbellerie leggi questa: Cremona, scuole chiuse, tutto il resto aperto..in gir… - TheDoc5stelle : Chiudere le scuole ..ok si chiuda tutto allora...troppo comodo incolpare la scuola quando gli assembramenti avvengo… - la_kuzzo : @mau_ce Chiudere dove si chiude tutto. Non scuole sì bar e centri commerciali no -