Caterina Collovati contro Giulia Salemi | “Importunato mio marito Hai il vizietto”

Leggi su golssip

(Di martedì 2 marzo 2021) Tra gli ospiti di Live Non è la D'Urso, su Canale 5 c'era ieri anche, influencer da poco eliminata dalla Casa del Grande Fratello Vip. Ha dovuto confrontarsi con cinque personaggi e tra questi c'era anche, giornalista e moglie dell'ex calciatore Fulvio. Lei ha attaccato la ragazza: "Cinque-sei anni fa mi aveva infastidito il tuo atteggiamento con mio. Facevi un programma sportivo con lui. Premetto che mionon mi ha dato adito a dubbi su moralità e comportamento. Casualmente guardando il suo cellulare ho visto che tu prendevi appuntamento per la partenza per il giorno dopo con parole come tesoro, amore. Lo invitavi anche ad una festa del compleanno. Quando ho sentito la Gregoraci dire che importunavi Briatore ...