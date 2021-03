Caso Navalny, Usa e Ue introducono nuove sanzioni per la Russia. E tornano a chiedere la scarcerazione immediata dell’oppositore (Di martedì 2 marzo 2021) Bombardamenti in Siria, linea dura sui diritti civili in Cina e in Arabia Saudita e adesso sanzioni per la Russia. A distanza di pochi giorni dal trasferimento dell’oppositore russo Alexei Navalny nella colonia penale numero 2, a circa duecento chilometri da Mosca, l’amministrazione di Joe Biden compie un nuovo importante passo in politica e decide di punire il Cremlino imponendo sanzioni su sette ufficiali russi, tra cui anche il vice capo dello staff dell’amministrazione presidenziale Serghei Kiriyenko. Lo fa di concerto con l’Unione europea, che a sua volta ha iscritto nella sua black list quattro ufficiali russi: il capo del comitato investigativo russo Alexander Bastrykin, il capo della guardia nazionale Viktor Zolotov, il capo del servizio carcerario federale Alexander Kalashnikov e il ... Leggi su open.online (Di martedì 2 marzo 2021) Bombardamenti in Siria, linea dura sui diritti civili in Cina e in Arabia Saudita e adessoper la. A distanza di pochi giorni dal trasferimentorusso Alexeinella colonia penale numero 2, a circa duecento chilometri da Mosca, l’amministrazione di Joe Biden compie un nuovo importante passo in politica e decide di punire il Cremlino imponendosu sette ufficiali russi, tra cui anche il vice capo dello staff dell’amministrazione presidenziale Serghei Kiriyenko. Lo fa di concerto con l’Unione europea, che a sua volta ha iscritto nella sua black list quattro ufficiali russi: il capo del comitato investigativo russo Alexander Bastrykin, il capo della guardia nazionale Viktor Zolotov, il capo del servizio carcerario federale Alexander Kalashnikov e il ...

