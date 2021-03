Caso Navalny, scene da guerra fredda: sanzioni Usa e Ue a il capi degli 007 russi (Di martedì 2 marzo 2021) Sembra essere tornati indietro di decine di anni con scene da guerra fredda fra Usa e russia per il Caso Navalny. Gli Stati Uniti varano sanzioni contro la russia poche ore dopo che l’Unione europea ha reso noto l’introduzione di nuove misure restrittive contro quattro esponenti di spicco russi per l’avvelenamento dell’oppositore russo Navalny: il procuratore generale Igor Krasnov e Alexander Bastrykin, responsabile della Commissione investigativa russa, oltre al capo del dipartimento penitenziario, Alexander Kalashnikov, e al direttore della Guardia Nazionale, Viktor Zolotov. Gli Usa hanno rincarato la dose varando sanzioni contro sette persone e 14 entità coinvolte nella produzione di armi ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021) Sembra essere tornati indietro di decine di anni condafra Usa ea per il. Gli Stati Uniti varanocontro laa poche ore dopo che l’Unione europea ha reso noto l’introduzione di nuove misure restrittive contro quattro esponenti di spiccoper l’avvelenamento dell’oppositore russo: il procuratore generale Igor Krasnov e Alexander Bastrykin, responsabile della Commissione investigativa russa, oltre al capo del dipartimento penitenziario, Alexander Kalashnikov, e al direttore della Guardia Nazionale, Viktor Zolotov. Gli Usa hanno rincarato la dose varandocontro sette persone e 14 entità coinvolte nella produzione di armi ...

