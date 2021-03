Caso Navalny, da Usa e Ue scattano le sanzioni. Per la prima volta coordinate (Di martedì 2 marzo 2021) La dimostrazione “del cambio di stagione a Washington e la portata del ritorno del multilateralismo”. Così Filippo Sensi, deputato del Partito democratico, ha commentato su Twitter le sanzioni contro la Russia per il Caso di Alexey Navalny annunciate oggi pomeriggio praticamente in contemporanea da Stati Uniti e Unione europea. “La reazione non sarà di facile gestione, dobbiamo saperlo”, ha aggiunto Sensi. Soltanto ieri il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, aveva preannunciato una reazione alle sanzioni. LE sanzioni UE… Il Consiglio dell’Unione europea ha imposto misure restrittive (travel ban e congelamento degli asset) su quattro cittadini russi “responsabili di gravi violazioni dei diritti umani”: Alexander Bastrykin, capo del Comitato investigativo russo; Igor Krasnov, procuratore ... Leggi su formiche (Di martedì 2 marzo 2021) La dimostrazione “del cambio di stagione a Washington e la portata del ritorno del multilateralismo”. Così Filippo Sensi, deputato del Partito democratico, ha commentato su Twitter lecontro la Russia per ildi Alexeyannunciate oggi pomeriggio praticamente in contemporanea da Stati Uniti e Unione europea. “La reazione non sarà di facile gestione, dobbiamo saperlo”, ha aggiunto Sensi. Soltanto ieri il viceministro degli Esteri russo, Aleksandr Grushko, aveva preannunciato una reazione alle. LEUE… Il Consiglio dell’Unione europea ha imposto misure restrittive (travel ban e congelamento degli asset) su quattro cittadini russi “responsabili di gravi violazioni dei diritti umani”: Alexander Bastrykin, capo del Comitato investigativo russo; Igor Krasnov, procuratore ...

