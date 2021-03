Caso Lazio Torino, si va verso un Juve-Napoli bis. E Cagliari e Parma si oppongono al rinvio (Di martedì 2 marzo 2021) Continua a tenere banco il Caso Lazio Torino. Non si dovrebbe giocare, ma si va verso un Juventus-Napoli bis. E anche Cagliari e Parma dicono la loro Dopo il rinvio della partita di venerdì scorso contro il Sassuolo, anche il match di questo pomeriggio tra Lazio e Torino non si dovrebbe giocare a causa dei contagi da Covid-19 nei granata. Come riportato da Il Messaggero, però, potrebbe verificarsi un nuovo Caso Juventus-Napoli; con i biancocelesti pronti a scendere in campo e i torinesi assenti. Si andrebbe così verso il 3-0 a tavolino, con il seguente ricorso da parte del Torino. E secondo il giornale romano, ci ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Continua a tenere banco il. Non si dovrebbe giocare, ma si vaunntus-bis. E anchedicono la loro Dopo ildella partita di venerdì scorso contro il Sassuolo, anche il match di questo pomeriggio tranon si dovrebbe giocare a causa dei contagi da Covid-19 nei granata. Come riportato da Il Messaggero, però, potrebbe verificarsi un nuovontus-; con i biancocelesti pronti a scendere in campo e i torinesi assenti. Si andrebbe cosìil 3-0 a tavolino, con il seguente ricorso da parte del. E secondo il giornale romano, ci ...

