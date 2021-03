Caso Denis Bergamini, indagata l’ex fidanzata del calciatore morto nel 1989: le ombre sul caso dopo oltre 30 anni (Di martedì 2 marzo 2021) Sono trascorsi quasi 32 anni da quel 18 novembre 1989 in cui l’allora 27enne Donato “Denis” Bergamini, calciatore in ascesa nel Cosenza, fu trovato senza vita sull’asfalto della statale ionica, nei pressi di Roseto Capo Spulico, e il caso è ancora aperto. La famiglia non ha mai creduto alla tesi del suicidio. l’ex fidanzata, Isabella Internò (19enne all’epoca dei fatti), risulterebbe ora l’unica indagata per la morte del giocatore. Denis Bergamini: l’ex fidanzata resta l’unica indagata Il caso di Denis Bergamini è ancora irrisolto. Decenni di interrogativi, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 2 marzo 2021) Sono trascorsi quasi 32da quel 18 novembrein cui l’allora 27enne Donato “in ascesa nel Cosenza, fu trovato senza vita sull’asfalto della statale ionica, nei pressi di Roseto Capo Spulico, e ilè ancora aperto. La famiglia non ha mai creduto alla tesi del suicidio., Isabella Internò (19enne all’epoca dei fatti), risulterebbe ora l’unicaper la morte del giocatore.resta l’unicaIldiè ancora irrisolto. Decenni di interrogativi, ...

