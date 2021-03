Cartellini gialli per i dissidenti Il destino strano dell’M5s | che ora vede i suoi due papà litigare

(Di martedì 2 marzo 2021) Il cartellino rosso per i, potrebbe diventare giallo. Perché la notifica del procedimento di espulsione recapitata già ai parlamentari di Camera e Senato che non hanno dato la fiducia al governo Draghi potrebbe cadere. O almeno: potrebbe cadere per coloro i quali manifestano l’intenzione di rimanere all’interno del M5s. Quindi: per i 21 senatori e i 15 deputati che vogliono rimanere nella famiglia pentastellata c’è una speranza. Non è chiaro però, se come nelle più importanti comunità e religioni, sia necessario anche il pentimento per essere assolto. Per dirla in parole povere: il presidente della commissione Antimafia Nicola Morra (che nei giorni successivi alla notizia dell’espulsione si era mostrato alle telecamere con gli occhi lucidi e che ora probabilmente starà sorridendo), dovrà votare i provvedimenti del governo Draghi? Ma si badi bene, non quelli ...

Sono 313 iestratti in carriera, una media assolutamente nella norma di 4,23 ammonizioni a partita. Ha espulso in tutto 16 giocatori , in 4 casi per doppio giallo, mentre ha ...Più contestata la direzione di Maresca in Verona - Juventus , più per icomminati che per altri episodi controversi in area. La protesta più vibrante è di marca veronese per un ...Twitter annuncia un sistema che sospende definitivamente chi diffonde fake news sul vaccino Covid-19 per cinque volte. Scopri come funziona ...Il bilancio dei cartellini estratti in stagione da Calvarese è il seguente: 39 gialli ed 1 rosso (in occasione di Udinese-Bologna 1-0 del 22 novembre 2020 nei confronti di Perin). Quanto a rigori ...