Carenza di personale prosegue protesta nelle carceri di Lanciano

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 2 marzo 2021) Chieti -ladella Polizia Penitenziaria diche si avvia verso la terza settimana, infatti il cartello composto da SAPPE-OSAPP-UILPA P.P.-USPP-FNS CISL-FP CGIL, proprio a causa dell’insostenibiledi lavoratori ha chiesto al Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria la chiusura di 3 sezioni detentive o in alternativa l’invio di non meno di 20 agenti in servizio permanente presso al struttura lancianese, solo così sarebbe possibile continuare a garantire il servizio nel carcere e nel contempo i diritti dei lavoratori. Vista la mancanza di risposte dal 1° Marzo i sindacati hanno indetto anche una settimana di AUTO-CONSEGNA in istituto, auto-consegna che consisterà nella permanenza sul posto di lavoro da parte dei poliziotti per un’ora ogni fine turno. I lavoratori si erano ...