Cantieri, Giovannini: “Entro il 30 aprile una bozza di decreto con nuove opere da sbloccare. Abbiamo disperato bisogno di essere rapidi” (Di martedì 2 marzo 2021) “L’ottimo è nemico del bene. Noi Abbiamo un disperato bisogno di essere rapidi“. Parola del neo ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, che in un’audizione congiunta di Camera e Senato ha annunciato come il governo Draghi intende muoversi per velocizzare il completamento delle opere strategiche. Per ora si procederà nel solco del decreto Semplificazioni del governo Conte, con un provvedimento attuativo che conterrà una nuova lista di Cantieri da far partire con modalità rapide. Il termine ultimo è il 30 giugno 2021, “quindi ragionevolmente come presidenza del Consiglio dovremo sottoporre la bozza proposta del Dpcm Entro il 30 aprile e poi dovremmo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) “L’ottimo è nemico del bene. Noiundi“. Parola del neo ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili, Enrico, che in un’audizione congiunta di Camera e Senato ha annunciato come il governo Draghi intende muoversi per velocizzare il completamento dellestrategiche. Per ora si procederà nel solco delSemplificazioni del governo Conte, con un provvedimento attuativo che conterrà una nuova lista dida far partire con modalità rapide. Il termine ultimo è il 30 giugno 2021, “quindi ragionevolmente come presidenza del Consiglio dovremo sottoporre laproposta del Dpcmil 30e poi dovremmo ...

