Campionati Italiani Invernali di lanci | quarta piazza per Gregory Falconi fra le promesse

(Di martedì 2 marzo 2021) Si è fermato a poco meno di un metro dal podio tricolore il martello di. Il 21enne di Casnigo ha chiuso idiinposizione fra le, non riuscendo a ripetere ottenuto l’argento ottenuto due anni fa. Ancora alla ricerca della miglior condizione fisica, il portacolori del Gruppo Alpinistico Vertovese ha infatti toccato quota 56,16 metri terminando in sesta posizione assoluta, distante dal proprio personale. A cogliere il titolo di categoria è stato Giorgio Olivieri (Carabinieri) che con i suoi 69,50 metri ha rispettato i pronostici della vigilia cogliendo anche lad’onore assoluta alle spalle di Marco Lingua (Asd Marco Lingua 4Ever, 70,98 metri). In campo femminile record personale per Megan ...

_Carabinieri_ : Molfetta (Ba), Campionati italiani di lanci 2021. Complimenti agli atleti dell’Arma, Car. Sara Fantini oro nel Lanc… - Culosauro : Insta mi ricorda che due anni fa ero ai campionati italiani a Pisa e mi innamoravo della metà degli atleti che incontravo, BEI TEMPI - Eaglespersempre : RT @LazioNuoto: CAMPIONATI ITALIANI DA SOGNO PER LA LAZIO NUOTO Lo squadrone Biancoceleste di Nuoto Paralimpico supera i pronostici e torn… - webnauta5_9 : RT @SM_Difesa: Molfetta (BA) Complimenti agli atleti dell’Arma dei #Carabinieri che hanno vinto 3 medaglie d'oro ??????ai Campionati italiani… - Tino44588447 : RT @_Carabinieri_: Molfetta (Ba), Campionati italiani di lanci 2021. Complimenti agli atleti dell’Arma, Car. Sara Fantini oro nel Lancio de… -

