Campania | De Luca | “Stamperemo 4 milioni di card vaccinali”

In diretta streaming dagli Stati generali del Turismo, il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha affermato: "Abbiamo distribuito centomila card di avvenuta vaccinazione, Stamperemo altre 4 milioni di card. Credo possa essere una cosa importante dare una garanzia, dimostrare che abbiamo zone, comuni, operatori turistici che possono garantire sicurezza. È una carta in più". Dopo di che, il presidente si è rivolto a Massimo Garavaglia, ministro del Turismo, dicendo di avere "uno stato d'animo di fiducia nei confronti del nuovo governo" ma aggiunge che "poi bisogna vedere i fatti". E ribadisce come il focus della Campania sia una sola cosa: "l'affermazione di un criterio semplice, un vaccino per ogni cittadino". "Mi auguro che a partire da fine marzo, ...

