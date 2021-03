Campagna vaccinale nel Sannio, somministrazioni in crescita per il personale scolastico (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ad oggi sono stati vaccinati 3.719 tra docenti ed operatori scolastici nel Sannio. Il dato è stato diffuso dal Direttore dell’Asl Gennaro Volpe, nel corso di un incontro che si è svolto presso l’Istituto “Alberti”, uno dei due centri vaccinali in Città per il personale della Scuola, alla presenza del dirigente dell’Istituto Giovanni Liccardo. Al momento dunque, essendo 7.800 gli operatori scolastici da vaccinare, occorre che siano inoculate altre 3.000 dosi circa di vaccino, ma va precisato che 738 tra docenti ed operatori non hanno ancora fatto pervenire la loro adesione. Si conta, però, di ridurre nelle prossime ore la quota degli indecisi. Rispondendo a domande di carattere più generale sull’andamento della pandemia e sulle misure di contrasto a partire dalla vaccinazione, il Direttore Volpe ha comunicato che ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Ad oggi sono stati vaccinati 3.719 tra docenti ed operatori scolastici nel. Il dato è stato diffuso dal Direttore dell’Asl Gennaro Volpe, nel corso di un incontro che si è svolto presso l’Istituto “Alberti”, uno dei due centri vaccinali in Città per ildella Scuola, alla presenza del dirigente dell’Istituto Giovanni Liccardo. Al momento dunque, essendo 7.800 gli operatori scolastici da vaccinare, occorre che siano inoculate altre 3.000 dosi circa di vaccino, ma va precisato che 738 tra docenti ed operatori non hanno ancora fatto pervenire la loro adesione. Si conta, però, di ridurre nelle prossime ore la quota degli indecisi. Rispondendo a domande di carattere più generale sull’andamento della pandemia e sulle misure di contrasto a partire dalla vaccinazione, il Direttore Volpe ha comunicato che ...

