Campagna vaccinale anti-Covid over 80, da giovedì attivo anche il centro di Moschiano

Moschiano (Av) – Da giovedì 4 marzo 2021 l'Asl di Avellino sarà attivo il centro vaccinale anti-Covid 19 di Moschiano in Via Umberto Nobile. Sulla base dell'ordine stabilito per sorteggio dei Centri Vaccinali disponibili, il primo centro vaccinale ad aprire sarà Moschiano, con 433 ultraottantenni prenotati ad oggi; a seguire, compatibilmente con la disponibilità di vaccini, saranno aperti i Centri Vaccinali di Flumeri, Montoro, Montefalcione, Atripalda. L'ordine di convocazione per i comuni afferenti il centro vaccinale di Moschiano è stabilito tramite sorteggio, secondo il seguente schema: AFT 2 SEDE DI ...

