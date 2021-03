Camorra, latitante del clan Mazzarella arrestato ad Avignone: IL NOME (Di martedì 2 marzo 2021) Il 60enne, ritenuto un elemento di spicco del clan Mazzarella, era inserito dal Ministero dell’Interno nell’elenco dei latitanti più pericolosi. Il latitante Vincenzo Ciriello, 60 anni, ritenuto un elemento di spicco del clan camorristico Mazzarella, ed inserito dal Ministero dell’Interno nell’elenco dei latitanti più pericolosi, è stato catturato ad Avignone, in Francia, dalla “Brigata Nazionale Leggi su 2anews (Di martedì 2 marzo 2021) Il 60enne, ritenuto un elemento di spicco del, era inserito dal Ministero dell’Interno nell’elenco dei latitanti più pericolosi. IlVincenzo Ciriello, 60 anni, ritenuto un elemento di spicco delcamorristico, ed inserito dal Ministero dell’Interno nell’elenco dei latitanti più pericolosi, è stato catturato ad, in Francia, dalla “Brigata Nazionale

