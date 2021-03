Camorra, arrestato in Francia il latitante Vincenzo Ciriello del clan Mazzarella. Faceva il rider nella pizzeria del fratello (Di martedì 2 marzo 2021) E’ stato arrestato Vincenzo Ciriello, 60enne napoletano ritenuto elemento di spicco del clan camorristico Mazzarella. L’uomo è stato fermato ad Avignone, in Francia, dove Faceva il rider nella pizzeria del fratello. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento della Brigata nazionale ricerca fuggitivi, su input dei Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli. L’uomo era stato inserito dal Ministero dell’Interno nell’elenco dei latitanti pericolosi. L’operazione è stata condotta grazie al coordinamento tra Francia e Italia: l’intervento della Brigata nazionale ricerca fuggitivi è stato infatti sollecitato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) E’ stato, 60enne napoletano ritenuto elemento di spicco delcamorristico. L’uomo è stato fermato ad Avignone, in, doveildel. L’arresto è avvenuto grazie all’intervento della Brigata nazionale ricerca fuggitivi, su input dei Carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Napoli. L’uomo era stato inserito dal Ministero dell’Interno nell’elenco dei latitanti pericolosi. L’operazione è stata condotta grazie al coordinamento trae Italia: l’intervento della Brigata nazionale ricerca fuggitivi è stato infatti sollecitato dalla Direzione distrettuale antimafia di Napoli ...

