California, camion si scontra con Suv in cui sono ammassati 27 migranti. Morti in 15, 12 feriti (Di martedì 2 marzo 2021) Strage di migranti a Imperial, in California, a nord del confine col Messico, dove un camion che trasportava ghiaia si è scontrato con un Suv al cui interno erano ammassati 27 migranti. Nello scontro 15 di loro sono Morti, mentre le altre dodici persone che erano a bordo sono state portate in ospedale. Judy Cruz, direttrice del dipartimento di emergenza del Centro medico regionale El Centro, ha detto che 14 persone sono morte sul posto, un'altra è morta dopo l'arrivo alla struttura. Secondo fonti ospedaliere le vittime erano tutte immigrati irregolari.

