Calciomercato – Pedulla: “Tomori, finora operazione da applausi” | VIDEO (Di martedì 2 marzo 2021) Fikayo Tomori, difensore centrale che il Milan ha preso in prestito dal Chelsea, tra i migliori acquisti, finora, del Calciomercato invernale 2021. Il punto Calciomercato – Pedulla: “Tomori, finora operazione da applausi” VIDEO Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 marzo 2021) Fikayo, difensore centrale che il Milan ha preso in prestito dal Chelsea, tra i migliori acquisti,, delinvernale 2021. Il punto: “daPianeta Milan.

PianetaMilan : #Calciomercato - @AlfredoPedulla per @Gazzetta_it: '@fikayotomori_, finora operazione da applausi' | #VIDEO -… - sportli26181512 : McKennie è ok col prezzo giusto. E se avesse accanto anche Locatelli...: McKennie è ok col prezzo giusto. E se aves… - Gazzetta_it : La borsa di #Pedullà: #McKennie è ok col prezzo giusto #Juve - Gazzetta_it : La borsa di #Pedullà: Fiorentina, fai in fretta con #Vlahovic - tuttoatalanta : Pedullà: 'Su Muriel l'Atalanta ha fatto un grande affare' -