Calcio | Serie A | Juventus-Spezia 3-0**

Torino, 2 mar. (Adnkronos) - La Juventus si impone 3-0 allo Stadium sullo Spezia e sale a 49 punti, con una gara da recuperare, terza dietro a Inter e Milan. La squadra di Pirlo va a segno con Morata, Chiesa e Ronaldo, al 20esimo gol in campionato, e chiude la pratica nella ripresa. La gara, molto complicata nella prima frazione per i bianconeri, contro uno Spezia in campo con personalità e buon palleggio, si sblocca nella ripresa grazie ad Alvaro Morata che al 64' sfrutta al meglio un lancio di Bernardeschi. La rete inizialmente annullata viene convalidata dal Var. Il raddoppio arriva poco dopo, al 71' Bernardeschi entra in area sulla sinistra e centra bassi per Chiesa che da due passi calcia addosso a Provedel con il sinistro ma poi è lesto a piombare in scivolata sulla respinta e insaccare con il destro. Il tris della Juve arriva nel ...

