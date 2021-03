Calcio | Ibrahimovic | ' più facile fare gol che stare al festival'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. (Adnkronos) - "Sicuramente è piùgol. Questo non è il mio mondo ma sono in buone mani con Amadeus e Fiorello, e non sono preoccupato. Se sbaglio nessuno mi può giudicare perché non è il mio mondo, se faccio bene meglio perché così avrò un lavoro quando smetto". Scherza così Zlatan, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza inaugurale deldi Sanremo. "Sicuramente ci divertiremo". Sull'infortunio che l'ha colpito, il campione aggiunge: "l programma è sempre uguale. Sono stato sfortunato ad avere una piccola lesione, ma il programma delnon cambia", dice.