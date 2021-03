Calcio | Ibrahimovic | ' faccio Festival per restituire all' Italia quello che mi ha dato'

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Ibrahimovic

Il grande campione delZlatan Ibrahimovi , poi, che su un palco "gioca fuori casa": "Non è il mio mondo, sono in buone mani. Non sono preoccupato. Essere perfetti significa sbagliare. Importa ...... al via Sanremo 2021 In linea perfetta con lo Zlatan che abbiamo imparato a conoscere attraverso ilgiocato, le dichiarazioni ai microfoni e il suo libro. Sanremo 2021: il ruolo di...Scherza così Zlatan Ibrahimovic, rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza inaugurale del festival di Sanremo. "Sicuramente ci divertiremo". Sull'infortunio che l'ha colpito, il ...Per quanto qualcuno ci provi, Ibrahimovic non si lascia incastrare dalle polemiche. Sui tifosi preoccupati perchè possa distrarsi a causa del Festival, risponde:”Chi mi conosce sa che sono un ...