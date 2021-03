Calcio Femminile, il Sant’Egidio pareggia col Trani: soddisfatta De Risi (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Egidio del Monte Albino (Sa) – La decima giornata del campionato nazionale di serie C propone il match tra Trani e Sant’Egidio Femminile. Le ospiti, reduci dell’importante vittoria con il Crotone, hanno bisogno di punti salvezza e partono subito forte. Al 7° è Mazza, sugli sviluppi di un Calcio d’angolo, a calciare ma la sfera termina alta. Lo stesso succede al 10° quando è Sabatino a provarci. Al 13° la prima occasionissima per le leonesse ma il tiro di Coccia non è preciso. Il Trani si affaccia per la prima volta nella metà campo avversaria al 17° ma senza creare grossi pericoli. Al 22° è Pascale a dire di no al tentativo della numero 11 pugliese. Al 29° Olivieri, dopo un ottima triangolazione con Gorrasi, calcia di poco alto sopra la traversa. E’ ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutidel Monte Albino (Sa) – La decima giornata del campionato nazionale di serie C propone il match tra. Le ospiti, reduci dell’importante vittoria con il Crotone, hanno bisogno di punti salvezza e partono subito forte. Al 7° è Mazza, sugli sviluppi di und’angolo, a calciare ma la sfera termina alta. Lo stesso succede al 10° quando è Sabatino a provarci. Al 13° la prima occasionissima per le leonesse ma il tiro di Coccia non è preciso. Ilsi affaccia per la prima volta nella metà campo avversaria al 17° ma senza creare grossi pericoli. Al 22° è Pascale a dire di no al tentativo della numero 11 pugliese. Al 29° Olivieri, dopo un ottima triangolazione con Gorrasi, calcia di poco alto sopra la traversa. E’ ...

pensodunquerido : RT @pinksoccer024: #Brasile, istituita la Giornata del Calcio Femminile in onore della Leggenda del calcio femminile verdeoro ?? https://t.c… - pinksoccer024 : #Brasile, istituita la Giornata del Calcio Femminile in onore della Leggenda del calcio femminile verdeoro ??… - calciofemita : ?? Serie A @TIM_vision, la top 11 della 14a giornata: buona la prima per Hasegawa ???? - chalcio : C'È POSTA DA... FEDERICA DE VIVO: 'IL CALCIO NON È SOLAMENTE PER GLI UOMINI, MA PER CHI LO AMA'… - SprintLombardia : Giocatrice positiva, Juventus Women Primavera in isolamento fiduciario domiciliare -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Femminile Sanremo. Allarme Covid: Irama slitta a domani, al suo posto Noemi. Il programma Tanti gli ospiti, a partire dalla prima co - conduttrice femminile, Matilda De Angelis. Nota anche ... "Voglio dare indietro all'Italia quello che mi ha dato, non solo nel calcio. È arrivata l'...

Gorla Minore Under 16: esperienza e voglia di vincere, si presenta così Bevilacqua ...Come funziona l'Archivio Storico Scarica l'App Archivio Classifiche Store Sign in / Join Sprint e Sport Quello che gli altri non dicono Home Lombardia Prima pagina Ultime News Calcio Femminile Prima ...

Calcio femminile LA NAZIONE Sant’Egidio Femminile, pari senza reti sul campo del Trani. De Risi: “Soddisfatta di questo pareggio…” La decima giornata del campionato nazionale di serie C propone il match tra Trani e Sant’Egidio Femminile. Le ospiti, reduci dell’importante vittoria con il Crotone, hanno bisogno di punti salvezza e ...

Giocatrice positiva, Juventus Women Primavera in isolamento fiduciario domiciliare La Primavera della Juventus Women è da oggi, 2 marzo 2021, in isolamento fiduciario domiciliare. Un provvedimento reso necessario a seguito della positività al Covid-19 di una calciatrice. Le ragazze ...

Tanti gli ospiti, a partire dalla prima co - conduttrice, Matilda De Angelis. Nota anche ... "Voglio dare indietro all'Italia quello che mi ha dato, non solo nel. È arrivata l'......Come funziona l'Archivio Storico Scarica l'App Archivio Classifiche Store Sign in / Join Sprint e Sport Quello che gli altri non dicono Home Lombardia Prima pagina Ultime NewsPrima ...La decima giornata del campionato nazionale di serie C propone il match tra Trani e Sant’Egidio Femminile. Le ospiti, reduci dell’importante vittoria con il Crotone, hanno bisogno di punti salvezza e ...La Primavera della Juventus Women è da oggi, 2 marzo 2021, in isolamento fiduciario domiciliare. Un provvedimento reso necessario a seguito della positività al Covid-19 di una calciatrice. Le ragazze ...