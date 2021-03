Calcio e Coronavirus, convocato d'urgenza il Consiglio di Lega: cambiano i protocolli? (Di martedì 2 marzo 2021) Consiglio di Lega di Serie A convocato d’urgenza, e attualmente riunito, per affrontare la complessa questione dei protocolli covid, anche alla luce delle ordinanze della Asl. Nel frattempo il presidente... Leggi su feedpress.me (Di martedì 2 marzo 2021)didi Serie Ad’, e attualmente riunito, per affrontare la complessa questione deicovid, anche alla luce delle ordinanze della Asl. Nel frattempo il presidente...

Aquila6811 : RT @RaiSport: #Lazio-#Torino è in programma oggi alle 18.30 ma ancora non si sa se si giocherà. Si va verso il 3-0 a tavolino, poi i granat… - mcaratozzolo58 : RT @RaiSport: #Lazio-#Torino è in programma oggi alle 18.30 ma ancora non si sa se si giocherà. Si va verso il 3-0 a tavolino, poi i granat… - RaiSport : #Lazio-#Torino è in programma oggi alle 18.30 ma ancora non si sa se si giocherà. Si va verso il 3-0 a tavolino, po… - sportli26181512 : Lazio-Torino, Gravina: 'Oggettiva impossibilità di disputare la gara': Il presidente della Figc è intervenuto su La… - Ticinonline : Comanda il coronavirus #europeo #uefa #euro2021 #nyon -