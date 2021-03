**Calcio: Consiglio Lega Serie A, Lazio-Torino non sarà rinviata** (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - Il match Lazio-Torino, valido per la 25esima giornata di Serie A, in programma per oggi alle 18.30 non sarà rinviato. Lo ha stabilito all'unanimità il Consiglio di Lega convocato d'urgenza, a quanto apprende l'Adnkronos. La squadra biancoceleste scenderà in campo all'Olimpico mentre quella granata, bloccata dalla Asl di Torino non sarà a Roma per il match. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar. - (Adnkronos) - Il match, valido per la 25esima giornata diA, in programma per oggi alle 18.30 nonrinviato. Lo ha stabilito all'unanimità ildiconvocato d'urgenza, a quanto apprende l'Adnkronos. La squadra biancoceleste scenderà in campo all'Olimpico mentre quella granata, bloccata dalla Asl dinona Roma per il match.

