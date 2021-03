Cairo: 'Non si difende il campionato ignorando la realtà oggettiva' (Di martedì 2 marzo 2021) La decisione della Lega di non rinviare Lazio - Torino, in programma oggi pomeriggio, "si commenta da sola". Lo ha detto il presidente granata Urbano Cairo, amareggiato per la decisione del Consiglio ... Leggi su gazzetta (Di martedì 2 marzo 2021) La decisione della Lega di non rinviare Lazio - Torino, in programma oggi pomeriggio, "si commenta da sola". Lo ha detto il presidente granata Urbano, amareggiato per la decisione del Consiglio ...

RaiSport : ?? #Cairo, 'La decisione della #Lega calcio si commenta da sola' 'Non si difende il calendario della Serie A ignora… - ccomeneve : RT @RobertoRenga: Cairo se la prende con la Lega: non c'era quando venne firmato il protocollo? - IAmAntipatico : RT @Jack_Walen: Cairo che fa battute su Agnelli, come se Mussolini prendesse in giro Hitler. Con le dovute proporzioni del caso, ovviamente… - XanZar10 : RT @Jack_Walen: Cairo che fa battute su Agnelli, come se Mussolini prendesse in giro Hitler. Con le dovute proporzioni del caso, ovviamente… - marcomempi : RT @RobertoRenga: Cairo se la prende con la Lega: non c'era quando venne firmato il protocollo? -