Cagliari, Semplici: 'Non abbiamo ancora fatto nulla: serve continuità' (Di martedì 2 marzo 2021) Cagliari - Dopo la vittoria di Crotone che ha riaperto le speranze salvezza all'esordio di Leonardo Semplici , per il Cagliari c'è l'ostacolo Bologna . Una gara che il tecnico sardo, in conferenza ... Leggi su corrieredellosport (Di martedì 2 marzo 2021)- Dopo la vittoria di Crotone che ha riaperto le speranze salvezza all'esordio di Leonardo, per ilc'è l'ostacolo Bologna . Una gara che il tecnico sardo, in conferenza ...

FcInterNewsit : Cagliari, Semplici parla di Godin: 'Esperienza e disponibilità, sarà fondamentale' - Quellidelsito : RT @CentotrentunoC: #CagliariBologna ?? Parla mister #Semplici ??Segui LIVE la conferenza di presentazione della gara del tecnico rossoblù i… - Quellidelsito : RT @CagliariCalcio: ??? | VIGILIA #Semplici: 'Col Bologna per confermarci' ???: - GrimoKiller : RT @CagliariCalcio: ??? | VIGILIA #Semplici: 'Col Bologna per confermarci' ???: - sportli26181512 : Probabili formazioni Cagliari-Bologna: aggiornamenti: Emergenza difesa per Mihajlovic, che può lanciare il giovane… -