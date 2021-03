Bugo diserta Sanremo: "Gioca la mia Juve" (Di martedì 2 marzo 2021) Bugo è un fedele tifoso della Juventus: alla prima serata guarderà la partita. Sanremo, Bugo: “Non canto alla prima serata per la Juventus”. Poi l’appello a Ronaldo su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 2 marzo 2021)è un fedele tifoso dellantus: alla prima serata guarderà la partita.: “Non canto alla prima serata per lantus”. Poi l’appello a Ronaldo su Notizie.it.

infoitcultura : Bugo 'diserta' Sanremo: 'Gioca la Juve, non canto!' - GiuseppeGp86g : RT @tuttosport: #Bugo 'diserta' #Sanremo: 'Gioca la #Juve, non canto!' ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Bugo 'diserta' #Sanremo: 'Gioca la #Juve, non canto!' ?? - aleJj__ : RT @tuttosport: #Bugo 'diserta' #Sanremo: 'Gioca la #Juve, non canto!' ?? - tuttosport : #Bugo 'diserta' #Sanremo: 'Gioca la #Juve, non canto!' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Bugo diserta Bugo "diserta" Sanremo: "Gioca la Juve, non canto!" Tuttosport Bugo "diserta" Sanremo: "Gioca la Juve, non canto!" Cristian Bugatti, tifosissimo bianconero, rivela un simpatico retroscena con Amadeus, direttore artistico del Festival ...

Cristian Bugatti, tifosissimo bianconero, rivela un simpatico retroscena con Amadeus, direttore artistico del Festival ...