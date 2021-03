Britney Spears condivide sui social una rarissima foto con i figli adolescenti

(Di martedì 2 marzo 2021) Da reginetta del pop a mamma orgogliosa.cambia, almeno sui. E l’ultimo post Instagram è dedicato a Jayden James e Sean Preaston, iche la cantante ha avuto con l’ex marito, il rapper Kevin Federline., ascesa e declino di una popstar guarda leUna rarità per la diva della musica che amare con i follower ogni aspetto della sua vita, dai ricordi legati alla sua carriera alla quotidianità insieme al fidanzato Sam ...

felixati0n : piccolo rant perché amo il mio armadio: un giorno sembro uscita dall'mv di dynamite e quello dopo da uno di britney spears - Madgurlwithabox : @PlZZlCATO Così finalmente abbraccia la sua natura da Britney Spears - rnbjunk : #BritneySpears, foto e post dolcissime dedicate ai #figli, oramai grandi. - badtasteit : #FramingBritneySpears: la videorecensione e il podcast - namacissiii : sono riuscita a piangere anche guardando il documentario su britney spears.. -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

RADIO DEEJAY

Sono pochissime le volte in cuiha postato una foto dei suoi figli su Instagram e perciò quando succede fa sempre notizia, soprattutto perché ti stupirà vedere quanto Sean e Jayden sono cresciuti! Sean e Jayden sono ...diventata virale, e non poteva essere altrimenti, l'ultima foto cheha condiviso sui social. La principessa del POP ha regalato infatti ai suoi fan un raro scatto nel quale è ritratta insieme ai suoi figli Sean e Jayden Federline , rispettivamente di 15 ...Britney Spears posta una foto insieme ai suoi figli di 15 e 14 anni, oramai grandi, e pubblica un post dolcissimo su di loro.La nostra videorecensione di Framing Britney Spears, il documentario di Samantha Stark disponibile in Italia su Discovery+ ...