BRI | la pandemia da Covid costa una perdita di crediti per mille miliardi

(Teleborsa) – Uno studio della Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) ha calcolato che, a causa della crisi economica innescata dalla pandemia da Covid e delle insolvenze delle aziende, nel triennio 2020-2022 le perdite sui crediti potrebbero ammontare per i Paesi del G7 più Australia e Cina a mille miliardi di dollari, circa il 2% del PIL mondiale. Una cifra che dovrebbe comunque rimanere inferiore a quella registrata durante l'ultima crisi finanziaria, "perché la flessione è concentrata in settori che rappresentano una quota minore di produzione e debito rispetto a quelli colpiti dalla crisi finanziaria 2007-2009". "Per i singoli paesi, l'irregolarità della crisi in termini di profondità, tempistica e impatto cumulativo a livello settoriale porta a modelli differenti di perdite su ...

