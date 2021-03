Brescia-Cosenza

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 2 marzo 2021) Clotet conquista la sua seconda viittoria consecutiva vincendo 2-0 contro il. Dopo un primo tempo scialbo, è uscita fuori l’intraprendenza e la qualità biancazzurra: prima Bjarnason, poco dopo il suo ingresso, e poi Ayè, miglior marcatore dei lombardi, hanno steso gli undici di Occhiuzzi. : formazioni e dove vederla Come sono scese in campo le squadre? Clotet schiera un 4-3-1-2. Joronen in porta, Cistana e Chancellor centrali con Karacic e Martella. Bisoli centrocampista centrale con Martella e van de Looi laterali. Ayè e Skraab agiranno come punte supportate da Spalek. Ilrisponde con il medesimo sistema di gioco. Falcone in porta, Ingrosso e Tiritello con Corsi e Legittimo. A centrcampo Sciaudone, Petrucci e Crecco. In avanti Tremolada supporterà Gliozi e Trotta. Il commento sulla gara Inon ...