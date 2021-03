Boxe, Scardina: “Voglio far salire sul ring Lukaku che con Ibra…” (Di martedì 2 marzo 2021) Fino a poco tempo fa Daniele Scardina, conosciuto anche come King Toretto, era salito alla ribalta della cronaca rosa per la sua relazione con Diletta Leotta. Ma Scardina è anche un campione di Boxe che non ha bisogno di popolarità gossippara. Il fresco vincitore del titolo di campione dei supermedi dell'Unione europea. Il pugile milanese racconta in esclusiva a Fanpage.it i suoi obiettivi."La Boxe in Italia sta cambiando in positivo – spiega Scardina ai microfoni di Fanpage.it -. Era un po' ferma agli anni 80/90, oggi si è invece adattata e anche il pubblico la segue con entusiasmo, non solo per il pugile ma anche per il personaggio. I tifosi si stanno avvicinando sempre di più a questo magnifico sport" e sul clamore nato attorno al suo nome dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, spiega ... Leggi su itasportpress (Di martedì 2 marzo 2021) Fino a poco tempo fa Daniele, conosciuto anche come King Toretto, era salito alla ribalta della cronaca rosa per la sua relazione con Diletta Leotta. Maè anche un campione diche non ha bisogno di popolarità gossippara. Il fresco vincitore del titolo di campione dei supermedi dell'Unione europea. Il pugile milanese racconta in esclusiva a Fanpage.it i suoi obiettivi."Lain Italia sta cambiando in positivo – spiegaai microfoni di Fanpage.it -. Era un po' ferma agli anni 80/90, oggi si è invece adattata e anche il pubblico la segue con entusiasmo, non solo per il pugile ma anche per il personaggio. I tifosi si stanno avvicinando sempre di più a questo magnifico sport" e sul clamore nato attorno al suo nome dopo la partecipazione a Ballando con le stelle, spiega ...

