Borse 2 marzo, Piazza Affari in negativo. Lo spread ritorna sopra i 100 punti (Di mercoledì 3 marzo 2021) Borse 2 marzo, Piazza Affari non segue l'andamento degli indici europei. Lo spread è ritornato sopra i 100 punti. MILANO – Borse 2 marzo. Seconda giornata contrastata in Europea. Piazza Affari non è riuscita a tenere il ritmo degli altri indici del Vecchio Continente. Un andamento fortemente condizionato dal rischio di una terza ondata e dalle restrizioni che faranno compagnia al Paese per un altro mese. A influenzare l'andamento dei mercati è stato anche lo spettro dell'inflazione. Secondo i dati dell'Eurostat, nell'Eurozona il tasso di inflazione è rimasto stabile intorno allo 0,9%, ma si teme una crescita nel mese di febbraio.

Ultime Notizie dalla rete : Borse marzo Borse, Milano peggiore in Europa e Oms spaventa Wall Street A breve verranno presentate le misure del Dpcm , il primo dell'era Draghi, che entrerà in vigore il 6 marzo e sarà valido fino al 6 aprile, con regole e divieti anche a Pasqua e Pasquetta. Il Ftse ...

Borsa: Europa chiude in rialzo, Parigi +0,29% Le Borse europee chiudono in rialzo. Parigi segna un +0,29% con il Cac 40 a 5.809 punti, Francoforte un +0,19% con il Dax a 14.039 punti e Londra un +0,38% con il Ftse 100 a 6.613 punti. . 2 marzo 2021

Si stabilizzano i rendimenti delle obbligazioni, le Borse Ue chiudono in netto rialzo: Milano +1,8% la Repubblica Coronavirus, isolata a Brescia variante nigeriana (Teleborsa) - Isolata a Brescia la variante nigeriana del Covid. "Per la prima volta in Italia abbiamo isolato il virus portatore di queste mutazioni che preoccupano perché potrebbero conferire resist ...

