Bonus vacanze: per usarlo c’è tempo fino al 31/12 (Di martedì 2 marzo 2021) Proroga per l’utilizzo dei codici generati dal Bonus vacanze: si potrà usare fino al 31 dicembre 2021. Ecco quali sono i campeggi che lo accettano Chi non ha utilizzato il Bonus Vacanza nell’arco nel 2020 potrà farlo per tutto l’arco del 2021, in seguito alla definitiva approvazione e conversione in legge, con modificazioni, del decreto… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di martedì 2 marzo 2021) Proroga per l’utilizzo dei codici generati dal: si potrà usareal 31 dicembre 2021. Ecco quali sono i campeggi che lo accettano Chi non ha utilizzato ilVacanza nell’arco nel 2020 potrà farlo per tutto l’arco del 2021, in seguito alla definitiva approvazione e conversione in legge, con modificazioni, del decreto… L'articolo Corriere Nazionale.

zazoomblog : Bonus vacanze 2021 le novità: proroga con scadenza a fine anno grazie al Milleproroghe - #Bonus #vacanze #novità:… - TrendOnline : Si spende fino a fine anno, facilissimo tramite App. Ecco come organizzarsi per il #bonusvacanze - Agenda_Digitale : Bonus Vacanze 2021, proroga al 31 dicembre: ecco come funziona - Giuseppe_76_ : @Corriere Lo stato a prorogato il bonus vacanze, e già con quello dell'anno scorso ci siamo inguaiati, figuratevi s… - CorriereCitta : Bonus vacanze 2021 prorogato, ecco fino a quando. Come funziona, importo, come richiederlo -