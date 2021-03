Bonus vacanze 2021, le novità: proroga con scadenza a fine anno grazie al Milleproroghe (Di martedì 2 marzo 2021) Il Bonus vacanze sarà utilizzabile per tutto il 2021. La novità emerge con il decreto Milleproroghe, che ha previsto la proroga dei termini. Di fatto, l’intervento ha spostato in avanti la data ultima di utilizzo del beneficio, garantendo la possibilità di un suo impiego fino al prossimo 31 dicembre. Resta invece confermata la precedente scadenza dei termini per chiedere di accedere al provvedimento, fissata allo scorso 31 dicembre 2020. In tal senso, è opportuno ricordare che le domande relative al Bonus vacanze potevano essere inoltrate a partire dallo scorso 1° luglio 2020. Mentre in caso di accettazione il termine utile per poter utilizzare il buono era fissato in precedenza al 30 giugno 2021. La recente ... Leggi su notizieora (Di martedì 2 marzo 2021) Ilsarà utilizzabile per tutto il. Laemerge con il decreto, che ha previsto ladei termini. Di fatto, l’intervento ha spostato in avanti la data ultima di utilizzo del beneficio, garantendo la possibilità di un suo impiego fino al prossimo 31 dicembre. Resta invece confermata la precedentedei termini per chiedere di accedere al provvedimento, fissata allo scorso 31 dicembre 2020. In tal senso, è opportuno ricordare che le domande relative alpotevano essere inoltrate a partire dallo scorso 1° luglio 2020. Mentre in caso di accettazione il termine utile per poter utilizzare il buono era fissato in precedenza al 30 giugno. La recente ...

