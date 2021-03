Bologna zona rossa sino al 21 marzo | chiudono anche i nidi In Emilia Romagna +50% casi nelle scuole

stanzaselvaggia : Bonaccini che dice? Bologna zona rossa con ristoranti aperti la sera? - VittorioSgarbi : Il sindaco di Bologna Merola chiede di dichiarare la città zona rossa. E’ il solo rosso che gli resta. @qn_carlino… - TgLa7 : Covid: sindaco Bologna, siamo a un passo dalla zona rossa. 'Ricoveri in aumento ma il peggio deve ancora venire' - Anto202016 : RT @GabrieleAdinolf: Bologna è in zona rossa dal 1945 - PettazziLino : RT @legaimola: ?? Ora è ufficiale: l'area metropolitana di Bologna sarà *zona rossa dal 4 al 21 marzo*. Lo ha deciso la Conferenza dei sin… -

I dati sull'ultima settimana di febbraio nel territorio dell'Ausl di(elaborati quindi successivamente alla decisione dellaarancione scura) è di 400 casi di media ogni 100mila abitanti, ...... disponendo con un provvedimento regionale il collocamento della provincia di Ancona inrossa. Misura simile quella presa da Stefano Bonaccini per(che dal 4 marzo sarà collocata in ...(ANSA) - BOLOGNA, 02 MAR - Dopo Bologna, anche Modena da giovedì 4 marzo diventerà zona rossa. "Una scelta necessaria e indispensabile per poter arrestare la diffusione del contagio", dice il sindaco ...In regione, dai nidi alle superiori sono stati in totale 6.080 tra bambini, ragazzi, insegnanti e personale ad aver contratto il Covid.