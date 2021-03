Bologna verso la zona rossa, nuove regole in arrivo (Di martedì 2 marzo 2021) Bologna zona rossa. E con tutta probabilità già da venerdì o al massimo dal weekend. Ecco perché ieri, ufficialmente, ha chiesto di affrettare i tempi alla Regione del passaggio da arancione scuro a rosso. Richiesta che verrà accolta non appena arriverà il nuovo Dpcm, atteso oggi. “Stiamo peggiorando, prima facciamo meglio è – l’appello rivolto al governatore Stefano Bonaccini –. Abbiamo una media di 417 casi su 100.000 persone, 22 Comuni sono sopra la media e in particolare 12 Comuni sono oltre i 500 casi. Questo significa che siamo già in zona rossa”. Che arriverà prima del weekend per evitare di vedere altri assembramenti, altri parchi pieni, altre feste di studenti o grigliate tra amici. “Il presidente – ha aggiunto in serata Merola – mi ha assicurato che si sta attivando per arrivare a ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021). E con tutta probabilità già da venerdì o al massimo dal weekend. Ecco perché ieri, ufficialmente, ha chiesto di affrettare i tempi alla Regione del passaggio da arancione scuro a rosso. Richiesta che verrà accolta non appena arriverà il nuovo Dpcm, atteso oggi. “Stiamo peggiorando, prima facciamo meglio è – l’appello rivolto al governatore Stefano Bonaccini –. Abbiamo una media di 417 casi su 100.000 persone, 22 Comuni sono sopra la media e in particolare 12 Comuni sono oltre i 500 casi. Questo significa che siamo già in”. Che arriverà prima del weekend per evitare di vedere altri assembramenti, altri parchi pieni, altre feste di studenti o grigliate tra amici. “Il presidente – ha aggiunto in serata Merola – mi ha assicurato che si sta attivando per arrivare a ...

