Bologna, Soumaoro ha convinto: si pensa già al riscatto (Di martedì 2 marzo 2021) Calciomercato Bologna: Soumaoro ha convinto i rossoblù che adesso pensano al riscatto dal Nizza Arrivato nel mercato, Adama Soumaoro è già diventato indispensabile per il Bologna. Il centrale francese si è subito eretto a leader della difesa rossoblù, mettendo in mostra tutte le sue qualità. Qualità che lo stesso Bologna non vuole perdere e così, come riportato dal Corriere di Bologna, si sarebbe già mosso per operare il riscatto dal Nizza. Sono 2 i milioni che i rossoblù verseranno a giugno nelle casse dei francesi per acquistare a titolo definitivo Soumaoro.

