Bollettino Covid | i dati di oggi in Italia e Lombardia | 17 083 positivi e 343 morti

(Di martedì 2 marzo 2021) Nel giorno del nuovo Dpcm che sarà in vigore da sabato a dopo Pasqua e che prevede la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado anche nelle zone gialle e arancioni dove l'incidenza dei contagi sarà ...

I dati sono anticipati da Matteo Marnati, assessore regionale alla Ricerca applicata per l'emergenzasul suo profilo Facebook. ABRUZZO Sono 246 i nuovi casi di coronavirus accertati nelle ...Lazio Sono 1.888 i nuovi contagi da Coronavirus nel Lazio secondo ilreso noto oggi. Da ieri sono stati registrati altri 29 morti causa. Dall'inizio dell'epidemia i guariti sono in ...Il bollettino dell'epidemia di martedì 2 marzo 2021. Aumentano i nuovi casi, le vittime, i ricoveri e i tamponi. I dati completi.(Adnkronos) – Sono 3.762 i nuovi contagi di Coronavirus in Lombardia secondo il bollettino di oggi, 2 marzo, della Proteione Civile. Si registrano altri 55 morti nella regione, che a causa dell’aument ...