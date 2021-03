Bollettino coronavirus oggi 2 marzo | 17 083 casi e 343 morti In Lombardia 3 762 positivi | Emilia 2 040 | Piemonte 1 609

(Di martedì 2 marzo 2021) Diffuso ildi(2). Sono 17.083 i testal Covid nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri ierano stati 13.114....

RegioneER : ??#Coronavirus, l'aggiornamento: ??oltre 40 mila tamponi ??2.040 nuovi positivi di cui 834 asintomatici ??407 guari… - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 2 marzo: 17.083 nuovi casi e 343 morti - SkyTG24 : Covid Sicilia, migranti: 21 positivi tra i 102 sbarcati ad Augusta. DIRETTA - LolliGroup : Coronavirus bollettino di oggi 2 marzo: 17083 nuovi casi e 343 vittime - PaoloMadonnaDF : Bollettino 02/03/2021: corsa a otto – Lombardia, Campania, E. Romagna, Piemonte, Veneto, Lazio, Toscana e Puglia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino coronavirus

Segna un incremento dei contagi e dei morti ildi oggi del ministero della Salute sull'andamento dell'epidemia diin Italia . I numeri delle ultime settimane purtroppo lasciano pochi dubbi: le varianti Covid del virus " ......GENOVA - Sono 337 i nuovi positivi alin Liguria su un totale di 5.129 tamponi molecolari e 2.466 tamponi antigenici rapidi processati. Lo comunica la Regione nel consuetodi ...(Teleborsa) - Sono 17.083 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 13.114), a fronte di oltre 335mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari, con il tasso di ...Sono 17.083 i nuovi casi di contagiati dal Covid-19 in Italia e 343 i morti. Istituto superiore sanità: in Italia il 54% d'infezioni sono dovute a variante inglese ...