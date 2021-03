Bollettino Coronavirus di Martedì 2 Marzo 2021 | rapporto positivi tamponi al 5 | 08%

(Di martedì 2 marzo 2021) In data 2l’incremento nazionale dei casi è +0,58% (ieri +0,44%) con 2.955.434 contagiati totali, 2.426.150 dimissioni/guarigioni (+10.057) e 98.288 deceduti (+343); 430.996 infezioni in corso (+6.663). Ricoverati con sintomi +458 (19.570); terapie intensive +38 (2.327) con 222 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 335.983totali (ieri 170.633) di cui 154.603 molecolari (ieri 99.127) e 181.380 test rapidi (ieri 71.506) con 105.249 casi testati (ieri 66.978); 17.083(target 4.311);totali 5,08% (ieri 7,68% – target 2%);/casi testati 16,23 (ieri 19,57%, target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 3.762; Campania 2.046; Emilia Romagna 2.040; Piemonte 1.609; Veneto 1.228; Lazio ...

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Sono 17.083 i nuovi casi diregistrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 13.114), a fronte di oltre 335mila ... Questo ildi oggi, martedì 2 marzo, appena reso noto dalla ...Appello del sindaco Merola: 'Uscite solo per necessita' approfondimentoin Italia, ilcon i dati di oggi 2 marzo Il sindaco di Bologna, Virginio Merola, ha rivolto un appello ...(Teleborsa) - Sono 17.083 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri 13.114), a fronte di oltre 335mila tamponi effettuati, tra antigenici e molecolari, con il tasso di ...Sono 17.083 i nuovi casi di contagiati dal Covid-19 in Italia e 343 i morti. Istituto superiore sanità: in Italia il 54% d'infezioni sono dovute a variante inglese ...