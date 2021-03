Bollettino casi in provincia di Salerno | ecco in quali comuni

(Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– È di 41694 il totale deipositivi sul territoriole di, secondo quanto reso noto dal quotidianodiramato dall’unità di crisi della protezione civile per la regione Campania.come sono suddivisi, comune per comune, ipositivi: 2 Agropoli 1 Albanella 38 Angri 1 Baronissi 1 Battipaglia 1 Bellosguardo 2 Bracigliano 7 Capaccio Paestum 2 Casal Velino 4 Castel San Giorgio 4 Castellabate 1 Castiglione del Genovesi 5 Cava de Tirreni 5 Corbara 3 Eboli 2 Giffoni Valle Piana 2 Mercato San Severino 3 Montecorvino pugliano 4 Montecorvino Rovella 1 Monteforte Cilento 8 Nocera Inferiore 5 Nocera Superiore 2 Oliveto Citra 36 Pagani 5 Pontecagnano Faiano 2 Roccadaspide 5 Roccapiemonte 19 ...

Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 27 febbraio: 18.916 nuovi casi e 280 morti - COVID | Bollettino Lazio 2 Marzo 2021: +1188 casi, 29 morti, 1087 guariti - In provincia di Firenze 238 nuovi positivi - Visti i dati del Regno Unito di oggi? 5.455 nuovi casi e 104 morti.

... mentre in Toscana si rilevano 1.058e 13 decessi. In Puglia 1.021 nuovi positivi e ben 40 morti : è uno dei dati più alti nella regione dall'inizio della pandemia. +++ILNAZIONALE ...nel Lazio, ildi martedì 2 marzo 2021 : sono 1188 i nuovipositivi (644 a Roma città) su oltre 37mila test tra tamponi e antigenici comunicati oggi dall'Assessorato regionale alla Salute. Nelle ...Dall’inizio dell’epidemia da Coronavirus, in Emilia-Romagna si sono registrati 265.214 casi di positività, 2.040 in più rispetto a ieri, su un totale di 40.171 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La ...Primiero/Vanoi (Trento) – I numeri aggiornati al primo marzo nella Comunità di Primiero. Quasi tutti i Comuni sono ormai vicini allo zero. Si registrano sei casi di positività a Primiero e quattro a I ...