Boccata di ossigeno per le aziende sannite | la vittoria del Gal Taburno Fortore VIDEO

Tempo di lettura: < 1 minuto Benevento – Una pioggia di soldi, ben 6 milioni e 200mila euro che il Gal Taburno Fortore, attraverso la distribuzione dei decreti, è pronto a dare ai comuni per migliorare la propria economia, avviamento o incremento dei progetti e portare a termine tutto ciò che è stato iniziato, ricerche per il comparto vitivinicolo e olivicolo, iniziatiche che riguardano il sociale e promozione turistica. Sono circa 100 le aziende coinvolte. Una Boccata d'ossigeno in un periodo di grande difficoltà. Lo ha annunciato con immensa soddisfazione Raffaele Amore, presidente provinciale della Cia di Benevento. E non finisce qui perchè un altro milione potrebbe arrivare nel Sannio.

Ultime Notizie dalla rete : Boccata ossigeno Siracusa porto d'imbarco per Msc, si comincia a maggio con la Seaside ... oltre a rappresentare una novità assoluta, apre prospettive incoraggianti per lo sviluppo del turismo crocieristico in città e può rappresentare una boccata di ossigeno per gli operatori del settore ...

La Svizzera riapre (un po') Uno dei paesi di cui si parla meno, la Svizzera, è uno di quello che ha chiuso di più durante questi mesi di restrizioni: adesso hanno riaperto negozi e attività sportive all'aperto. Per cinema, ...

